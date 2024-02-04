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В Бурятии немного потеплеет

В Бурятии немного потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике переменная облачность, днём по Прибайкалью и южной половине местами небольшой снег.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -22,-27.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Днём -17,-19 градусов.

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