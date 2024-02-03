Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать со знакомой долг.
Летом 2020 она заняла ей 5 000 000 рублей и договорили, что деньги вернёт через месяц. Однако должница вернула только часть суммы и написала расписку. Но в итоге женщина не вернула деньги, поэтому пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.
- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Решение вступило в законную силу.
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
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