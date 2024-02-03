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Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг

Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось

Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать со знакомой долг.

Летом 2020 она заняла ей 5 000 000 рублей и договорили, что деньги вернёт через месяц. Однако должница вернула только часть суммы и написала расписку. Но в итоге женщина не вернула деньги, поэтому пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.

- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Решение вступило в законную силу.
суд долги

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