Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг

Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось



Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать со знакомой долг.



Летом 2020 она заняла ей 5 000 000 рублей и договорили, что деньги вернёт через месяц. Однако должница вернула только часть суммы и написала расписку. Но в итоге женщина не вернула деньги, поэтому пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.



- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.



Решение вступило в законную силу.

