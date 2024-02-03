Улан-удэнцы предпочитают пользоваться «умной» водоколонкой бесплатно

В «Водоканале» рассказали, какие им приходится терпеть расходы



В Улан-Удэ старые водоколонки меняю на «умные» или автоматизированные. Они существенно сокращают потери воды и формируют бережное отношение горожан к её запасам в регионе, сообщили в МУП «Водоканал».



Большая часть устаревших устройств уже заменена в микрорайонах Загорск и Восточный. Сейчас к автоматизации водоколонок приступили в микрорайоне Стеклозавод и на станции Дивизионная.



- Большой проблемой остаётся несанкционированный разбор воды с водоразборных колонок. Многие горожане не торопятся заключать договоры с предприятием и пользуются водой из колонок фактически бесплатно, хотя предприятие несёт значительные затраты на их содержание и эксплуатацию. При этом один литр водопроводной воды обходится горожанам всего около трёх копеек, что в 100 раз дешевле бутилированной магазинной воды, - сказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.



На предприятии уже два года успешно работает производственный цех, в котором изготавливают «умные» водоколонки.



- Собственное изготовление автоматических водоколонок обходится предприятию в разы дешевле, чем приобретение готовых устройств в других регионах. В среднем, стоимость одной «умной» колонки составляет порядка 120 тысяч рублей. Оборудование, собранное нашими специалистами, позволяет сэкономить предприятию более 20 процентов от стоимости каждой новой водоколонки. Качество самих устройств при этом не страдает, так как блок управления и другие комплектующие приобретаются у прямых дилеров, - отмечает Игорь Воробьев.



На балансе «Водоканала» находятся 785 водоколонок, 96 из которых - «умные». В 2025 году планируется установка 40 автоматических водоколонок в Октябрьском районе.

