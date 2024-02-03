03 февраля

02 февраля

Популярное

В Улан-Удэ сотрудник банка уберёг пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ сотрудник банка уберёг пенсионерку от мошенников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива; МВД по Бурятии
Пожилая женщина едва не перевела аферистам 200 тысяч рублей

Вечером 1 февраля менеджер по работе с клиентами одного из банков Улан-Удэ Денис Сотников направлялся домой после окончания рабочего дня. В холле банка он увидел пожилую женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат. Сотрудник предложил помощь, но пенсионерка отказалась.

В этот момент молодой человек заметил, что женщина разговаривает по телефону с неизвестным номером в мессенджере. Задав несколько вопросов пенсионерке, бдительный сотрудник понял, что женщина ведёт диалог с мошенником, который убеждает её перевести средства на «безопасный счёт» и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с сотрудником банка убедили горожанку прекратить попытки совершить перевод. Уже в отделе полиции пенсионерка рассказала дознавателю, что с ней связались, якобы, представители Центробанка и сообщили, что неизвестный пытается похитить деньги с её банковского счёта.

- Мошенники убедили гражданку снять сбережения в банкомате в отделении банка на ул. Гагарина и рекомендовали осуществить перевод через банкомат другого банка на ул. Ленина, где бдительный сотрудник поспешил на помощь пенсионерке и предотвратил преступление. Денежные средства в размере 200 тысяч рублей сохранены, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Начальник управления МВД России по Улан-Удэ Баир Галданов вручил благодарность сотруднику банка Денису Сотникову и поблагодарил его за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.

Полиция Бурятии призывает к бдительности и оказанию содействия в деле защиты окружающих от преступных посягательств мошенников.



банк мошенничество полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор
В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор
Общество, 03.02.2024
Автомобилисты идут на антирекорд 
Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»
Район Бурятии примет участие в «Лыжне России»
Общество, 03.02.2024
Гонки состоятся 9 февраля в селе Калёново
В Бурятии днём 23 градуса мороза
В Бурятии днём 23 градуса мороза
Общество, 03.02.2024
Снега в республике не ожидается 
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
Общество, 02.02.2024
Акцию проведут в Баргузинском районе
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 02.02.2024
Участники разовьют навыки, необходимые учёным и инженерам будущего
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
Общество, 02.02.2024
Также одно из спортивных мероприятий посвятят Дню защитника Отечества
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
Общество, 02.02.2024
Их подпишут на международной выставке и вернут на территорию дацана
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Общество, 02.02.2024
В районах республики хотят открыть несколько дополнительных
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Общество, 02.02.2024
Нововведения стали действовать с конца прошлого месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^