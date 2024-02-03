В Улан-Удэ сотрудник банка уберёг пенсионерку от мошенников





Вечером 1 февраля менеджер по работе с клиентами одного из банков Улан-Удэ Денис Сотников направлялся домой после окончания рабочего дня. В холле банка он увидел пожилую женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат. Сотрудник предложил помощь, но пенсионерка отказалась.В этот момент молодой человек заметил, что женщина разговаривает по телефону с неизвестным номером в мессенджере. Задав несколько вопросов пенсионерке, бдительный сотрудник понял, что женщина ведёт диалог с мошенником, который убеждает её перевести средства на «безопасный счёт» и вызвал полицию.Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с сотрудником банка убедили горожанку прекратить попытки совершить перевод. Уже в отделе полиции пенсионерка рассказала дознавателю, что с ней связались, якобы, представители Центробанка и сообщили, что неизвестный пытается похитить деньги с её банковского счёта.- Мошенники убедили гражданку снять сбережения в банкомате в отделении банка на ул. Гагарина и рекомендовали осуществить перевод через банкомат другого банка на ул. Ленина, где бдительный сотрудник поспешил на помощь пенсионерке и предотвратил преступление. Денежные средства в размере 200 тысяч рублей сохранены, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Начальник управления МВД России по Улан-Удэ Баир Галданов вручил благодарность сотруднику банка Денису Сотникову и поблагодарил его за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.Полиция Бурятии призывает к бдительности и оказанию содействия в деле защиты окружающих от преступных посягательств мошенников.