Улан-удэнский аэропорт объяснил: «Мухино» он или всё же «Байкал»?

Оба варианта правильные

«Мухино» или «Байкал»?» Этот вопрос очень часто задают пассажиры воздушных ворот столицы Бурятии. Об этом написал 3 февраля гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.

«B большинстве случаев название аэропорта совпадает с названием ближайшего населённого пункта, - объяснил он. - Для нашего аэродрома - это деревня Мухино. В Иpкyтcкe для aэpoпopта ближайший населённый пункт - город Иркутск. И аэродром тaк и нaзывaeтcя - «Иpкyтcк». B Читe вoздyшныe вopoтa нocят нaзвaниe «Kaдaлa».

«Международный аэропорт «Байкал» - название предприятия, - добавил он. - Поэтому, называя нас «Байкал», вы не ошибетесь. Но и «Мухино» название правильное».

Если по-простому, то аэродром Улан-Удэ во всех справочниках указан, как «Мухино», а аэровокзал – уместнее называть «Байкалом». Взлётно-посадочная полоса, рулёжки, перрон, кстати, - это федеральная собственность. Поэтому новую полосу построили за 4 млрд именно бюджетных рублей. На рейсах S7 из Москвы, утверждали пассажиры в социальных сетях, пилоты часто объявляют после посадки приземление в аэропорту именно «Мухино».

По данным «Байкал-Daily», ООО «Аэропорт «Байкал» (учредитель «Новапорт-инвест») входит в группу компаний «Новапорт». В ведении холдинга 20 аэропорт по всей России. Например в Чите, Кемерове, Новосибирске. «Новапорт» с 2007 года успешно реализует проекты строительства и реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2024 года в аэропорту Улан-Удэ откроют новый терминал для внутренних авиалиний. В него инвестирует уже «Новапорт». Строительство идёт полным ходом.