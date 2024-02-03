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В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор

В Улан-Удэ восстановили пять сбитых электроопор
Общество,  Фото: МБУ «Горсвет»
Автомобилисты идут на антирекорд

За январь в Улан-Удэ уже восстановили пять сбитых опор наружного освещения и одну светофорную стойку. При этом за весь 2023 год заменили 23 повреждённые опоры и три светофорные стойки, сообщили в МБУ «Горсвет».

- Восстановление опор после ДТП – это внеплановая, сложная и трудоёмкая работа. В ней задействована специализированная техника: автокран, автовышка, буроям, грузовик и три электромонтёра. В зимнее время на замену опоры уходит больше времени, так как перед бурением ямы грунт нужно отогреть, - рассказал главный инженер МБУ «Горсвет» Роман Инкижинов.


Автомобилист, сбивший опору уличного освещения, несёт двойную ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

О повреждении опор или о проблемах с наружным освещением горожане могут сообщать в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по телефону: 43-26-44.

благоустройство

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