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Церковь в селе Бурятии осталась без батюшки

Церковь в селе Бурятии осталась без батюшки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Теперь местным жителям приходится ездить в другой храм

Жители мухоршибирского села Шаралдай поинтересовались, когда, наконец, распахнёт двери местная церковь. Там, как выяснилось, нет священника, потому верующим приходится ездить «из села в село». «Хочется посещать храм поближе к дому», – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Шаралдайское» Алексей Голендухин пояснил, что церковь в населённом пункте старообрядческая.
 
- Была договорённость с заганским батюшкой, но он, к сожалению, занят. Администрация поселения как может ухаживает за храмом – белит, косит траву, – отметил Алексей Голендухин.

Пока священника найти не могут. По большим мероприятиям в Шаралдай приглашают батюшку из Загана. 
церковь православие

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