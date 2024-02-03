Церковь в селе Бурятии осталась без батюшки





Жители мухоршибирского села Шаралдай поинтересовались, когда, наконец, распахнёт двери местная церковь. Там, как выяснилось, нет священника, потому верующим приходится ездить «из села в село». «Хочется посещать храм поближе к дому», – заявили люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Шаралдайское» Алексей Голендухин пояснил, что церковь в населённом пункте старообрядческая.



- Была договорённость с заганским батюшкой, но он, к сожалению, занят. Администрация поселения как может ухаживает за храмом – белит, косит траву, – отметил Алексей Голендухин.



Пока священника найти не могут. По большим мероприятиям в Шаралдай приглашают батюшку из Загана.

