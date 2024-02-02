02 февраля

01 февраля

Популярное

Главу Улан-Удэнского горсовета избрали президентом ВАРК

Главу Улан-Удэнского горсовета избрали президентом ВАРК
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В Улан-Удэ прошёл съезд ассоциации

2 февраля в Улан-Удэ избрали нового руководителя Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). Им стал председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев, сообщает пресс-служба представительного органа власти.

В Бурятском театре оперы и балета прошёл VII съезд межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры». ВАРК ведёт работу по развитию и сохранению национальной культуры и самобытности, родного языка и этнической идентичности.

Подвести итоги и наметить планы работы на будущее  собрались почти 500 делегатов. Участников приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, Дид Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очиров.

- Вопрос сохранения и развития культуры бурятского народа является крайне важным и сложным, - сказал в своём выступлении новоизбранный президент ВАРК. - И мы прекрасно понимаем, что нам необходимо приложить все усилия для объединения нашего народа.

ВАРК культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 02.02.2024
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество, 02.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего обычно опаздывают на работу
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего обычно опаздывают на работу
Общество, 02.02.2024
Они грешат на общественный транспорт и пробки
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
Общество, 02.02.2024
Также мужчину лишили водительских прав на два года
В столице Бурятии объявили войну сосульками
В столице Бурятии объявили войну сосульками
Общество, 02.02.2024
Коммунальщики вплотную взялись за крыши домов и зданий
На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину
На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину
Общество, 02.02.2024
Местным жителям объяснили, что ничего страшного в этом нет
Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ
Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ
Общество, 02.02.2024
Дети рискуют попасть под колёса автомобилей  
Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий
Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий
Общество, 02.02.2024
«Жилеты оранжевые, всегда все в строю, хоть в ливень лихой, хоть в злую пургу…»
В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся
В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся
Общество, 02.02.2024
В столице Бурятии -31 градус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^