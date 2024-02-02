Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Жительница Бурятии обратилась в Мухоршибирский районный суд, чтобы взыскать крупный долг со своей знакомой.
Летом 2020 она заняла ей 5 млн рублей с условием, что деньги получит обратно через месяц. Однако, когда срок прошёл, должница вернула только часть сумму и написала расписку.
В итоге женщина так и не торопилась выплачивать положенное. Поэтому займодавцу пришлось обратиться в суд с иском о взыскании суммы долга в размере 2 250 000 рублей.
- Заочным решением Мухоршибирского районного суда Бурятии иск удовлетворён, с П. взыскана задолженность в размере 2 250 000 рублей и расходы по уплате госпошлины, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Решение вступило в законную силу.
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ прошёл съезд ассоциации
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Они грешат на общественный транспорт и пробки
Маршрутом займутся муниципалы
В ней нуждаются 54% трудящихся
Но в понедельник потеплеет
Опубликован трейлер картины
Также мужчину лишили водительских прав на два года
Коммунальщики вплотную взялись за крыши домов и зданий
Их возводят в Джидинском районе
Местным жителям объяснили, что ничего страшного в этом нет
Дети рискуют попасть под колёса автомобилей
«Жилеты оранжевые, всегда все в строю, хоть в ливень лихой, хоть в злую пургу…»
В столице Бурятии -31 градус