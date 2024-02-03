В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по бодибилдингу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его проведут в начале марта



10 марта в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Соревнования проведут в концертно-театральном центре «Феникс».



Аккредитация участников состоится 9 марта здесь же. К участию в чемпионате допускаются юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет.



Соревнования по бодибилдингу проводятся у мужчин в категориях 75, 85, свыше 85 кг.

Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:

- юниоры соревнуются в абсолютной категории;

- мужчины - в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.

Соревнования по «классик физик» («classic physique») проводятся в абсолютной категории.

Соревнования по пляжному бодибилдингу («men’s physique») проводятся среди мужчин в категориях 178 см, свыше 178 см.

Соревнования по бодифитнесу проводятся:

- у женщин в категориях до 163 см, до 168 см, свыше 168 см;

- среди мастеров – старше 35 лет.

Соревнования по «wellness fitness» проводятся среди женщин до 166 см, свыше 166 см.

Соревнования по фитнес-бикини проводятся:

- среди юниорок до 164 см., до 169 см., свыше 169 см;

- женщин в категориях до 164 см, до 169 см, свыше 169 см;

- среди мастеров – старше 35 лет, старше 40 лет;

- фитнес-бикини «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше 166 см.

Соревнования по «фит-модель» проводятся:

- среди женщин в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше 169 см;

- среди мастеров – старше 35 лет;

- фитнес-модель «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше 166 см.

Соревнования по фит-парам проводятся в абсолютной категории.

Соревнования по «артистик-модель» проводятся в абсолютной категории.



Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 февраля.



Возрастное ограничение: 0+.

