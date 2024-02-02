02 февраля

01 февраля

Популярное

Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом

Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проведут в середине весны

Федерация хоккея с мячом России утвердила место и время проведения чемпионата России среди женских команд. Чемпионат пройдёт в Иркутске, в ледовом дворце «Байкал», с 29 марта по 6 апреля.

Формула проведения соревнований будет зависеть от количества команд-участниц. Так, если в турнире сыграют четыре команды, то чемпионат пройдёт в два круга. Если же число претендентов на медали составит пять-семь команд, то чемпионат пройдёт в один круг.

- Действующим чемпионом России является иркутская «Сибскана». Иркутянки убедительно выиграли прошлогодний чемпионат, проводившийся в Кирове. Тогда наша команда опередила сборную Свердловской области и местную «Родину», которые заняли соответственно второе и третье места, - сообщили в пресс-службе ледового дворца «Байкал».

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск хоккей с мячом спорт чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
Общество, 02.02.2024
Акцию проведут в Баргузинском районе
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 02.02.2024
Участники разовьют навыки, необходимые учёным и инженерам будущего
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
Общество, 02.02.2024
Также одно из спортивных мероприятий посвятят Дню защитника Отечества
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
Общество, 02.02.2024
Их подпишут на международной выставке и вернут на территорию дацана
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Общество, 02.02.2024
В районах республики хотят открыть несколько дополнительных
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Общество, 02.02.2024
Нововведения стали действовать с конца прошлого месяца
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
Общество, 02.02.2024
Из-за этого в будние дни изменится расписание
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Общество, 02.02.2024
Участвовать будут юниоры и юниорки до 21 года
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 02.02.2024
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество, 02.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^