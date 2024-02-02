02 февраля

01 февраля

Популярное

500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно

500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Их подпишут на международной выставке и вернут на территорию дацана

В преддверии праздника Белого месяца на международную выставку «Россия» (6+) из Бурятии направят 500 флажков «хии морин». Флажки ветра удачи уже освятили в дацане «Хамбын сумэ» «Жанчуб Допанхан» на Верхней Берёзовке.

- Сегодня мы проводим традиционный обряд для наших жителей. Это обряд освящения «Хии морин». В рамках работы павильона Республики Бурятия на международной выставке «Россия» мы проводим такую акцию: даём возможность верующим буддистам запустить освящённый «хии морин», - отметил Гэсэр Доржиев, директор фонда регионального развития.

После того, как посетители выставки подпишут «хии морин», они будут привезены обратно в Бурятию и размещены на территории дацана. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия выставка буддизм Сагаалган хии морин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Общество, 02.02.2024
В районах республики хотят открыть несколько дополнительных
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Общество, 02.02.2024
Нововведения стали действовать с конца прошлого месяца
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
Общество, 02.02.2024
Из-за этого в будние дни изменится расписание
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Общество, 02.02.2024
Участвовать будут юниоры и юниорки до 21 года
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 02.02.2024
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество, 02.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего обычно опаздывают на работу
Улан-удэнцы рассказали, из-за чего обычно опаздывают на работу
Общество, 02.02.2024
Они грешат на общественный транспорт и пробки
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
Общество, 02.02.2024
Также мужчину лишили водительских прав на два года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^