Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ





В Железнодорожном районе Улан-Удэ активно ищут опасные стихийные горки, чтобы засыпать их песком. Недавно сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и ГИБДД провели очередной рейд.Дети, раскатывая такие горки вблизи проезжей части, рискуют попасть под колёса автомобилей.- Ребёнок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги, - отметили в администрации Железнодорожного района.Выявленные в ходе рейда горки будут ликвидированы.Комиссия по делам несовершеннолетних просит горожан не оставаться равнодушными к опасным забавам детей, в особенности, вблизи проезжей части. Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, можно сообщить по телефонам: 44-77-77, 44-83-55.