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Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий

Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Жилеты оранжевые, всегда все в строю, хоть в ливень лихой, хоть в злую пургу…»

Житель столицы Бурятии написал трогательное стихотворение и посвятил его сотрудникам комбината по благоустройству. Таким образом он отблагодарил уборщиков территорий за их ежедневный нелёгкий труд.

Автор решил остаться анонимом и не стал раскрывать своё имя.

«Всегда смотрю с уважением на этих людей, потому что несмотря ни на низкую зарплату, ни на другие сложности в работе, они всё-таки продолжают выполнять эти необходимые для города функции. Ну и пусть будет анонимно», - написал он.

Само стихотворение опубликовали в паблике «Аноним 03»:

«На страже порядка во всём и везде,
Достойные люди нас не бросят в беде,
Жилеты оранжевые, всегда все в строю,
Хоть в ливень лихой, хоть в злую пургу!

Дворы ли метут или снег убирают,
Дороги латают, иль фасад освежают.
Всегда и везде заметен ваш труд,
Без вас горожане совсем пропадут.

Без вас не горит фонарь на подсветке,
Без вас гололёд и не видно разметки.
Без вас все фонтаны, цветут словно лужи,
Без вас наши скверы становятся хуже.

Да в целом весь город зачахнет без вас,
Бардак и разруха проглотит тотчас!

Спасибо за то, что вы всегда рядом,
За ваше усердие и стойкость к досадам.
Пускай, что не часто мы вам говорим,
Что вас уважаем и благодарим!

Наш город достойный и чистый всегда,
Везде прикоснулась рука ЖКХа.
Спасибо сотрудник тебе рядовой,
Ты верный работе и людям родной!

Улыбка и счастье пускай будут с вами,
А труд будет честно оплачен деньгами!
Пусть каждый кто в городе нашем живёт,
Не сорит на улице и не плюёт.

Мы вместе должны Улан-Удэ содержать,
Жилетам оранжевым во всем помогать!».

В комментариях жители оценили творение неизвестного автора. Они пишут:

«Очень хорошее получилось стихотворение»,
«Прекрасное стихотворение»,
«Выпишите трудолюбивым премию»,
«До слёз».

Как сообщал «Байкал-Daily», под конец прошлого года 160 уборщиков территорий в Улан-Удэ сняли видеоблагодарность для горожан, которые ценят их труд.
стихотворение

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