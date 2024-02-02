В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов

В Улан-Удэ на автобусном маршруте №2 с 5 февраля будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с 8 до 9 единиц в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.В выходные дни расписание на маршруте №2 останется прежним.Актуальный график можно посмотреть в карточках ниже: