Из-за этого в будние дни изменится расписание
В Улан-Удэ на автобусном маршруте №2 с 5 февраля будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с 8 до 9 единиц в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.
В выходные дни расписание на маршруте №2 останется прежним.
Актуальный график можно посмотреть в карточках ниже:
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
Общество, Фото:
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