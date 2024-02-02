Победителей объявят в конце мая
В Бурятии проводится региональный конкурс учителей русского языка и литературы «Учитель – Учителю». Его целью является выявление творчески работающих педагогов-словесников, готовых делиться практическим опытом с профессиональным сообществом.
- Конкурс проводится для обобщения и распространения передового опыта и методик преподавания лучших учителей русского языка и литературы Республики Бурятия; выявления педагогов, использующих в практической деятельности возможности современных педагогических технологий, методик, форм работы; создания банка лучших педагогических практик преподавания русского языка и литературы, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.
Представленные материалы распределяются по трём направлениям:
- «Проектная и исследовательская деятельность в практике обучения русскому языку и литературе»;
- «Воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы»;
- «Разработка современных учебно-методических материалов для уроков русского языка и литературы, соответствующих обновлённым ФГОС».
Сроки проведения конкурса: январь – май этого года. Дата окончания приёма документов: 6 мая. Окончательные результаты объявят 27 мая.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии стартовал конкурс учителей русского языка и литературы
Общество, Фото:
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