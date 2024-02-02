02 февраля

01 февраля

Популярное

В Бурятии стартовал конкурс учителей русского языка и литературы

В Бурятии стартовал конкурс учителей русского языка и литературы
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей объявят в конце мая

В Бурятии проводится региональный конкурс учителей русского языка и литературы «Учитель – Учителю». Его целью является выявление творчески работающих педагогов-словесников, готовых делиться практическим опытом с профессиональным сообществом.

- Конкурс проводится для обобщения и распространения передового опыта и методик преподавания лучших учителей русского языка и литературы Республики Бурятия; выявления педагогов, использующих в практической деятельности возможности современных педагогических технологий, методик, форм работы; создания банка лучших педагогических практик преподавания русского языка и литературы, - сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.

Представленные материалы распределяются по трём направлениям:
- «Проектная и исследовательская деятельность в практике обучения русскому языку и литературе»;
- «Воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы»;
- «Разработка современных учебно-методических материалов для уроков русского языка и литературы, соответствующих обновлённым ФГОС».

Сроки проведения конкурса: январь – май этого года. Дата окончания приёма документов: 6 мая. Окончательные результаты объявят 27 мая.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс учителя образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
Общество, 02.02.2024
Акцию проведут в Баргузинском районе
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 02.02.2024
Участники разовьют навыки, необходимые учёным и инженерам будущего
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
В районе Улан-Удэ проведут соревнования в честь Сагаалгана
Общество, 02.02.2024
Также одно из спортивных мероприятий посвятят Дню защитника Отечества
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
500 «хии морин» совершат путешествие из Бурятии в Москву и обратно
Общество, 02.02.2024
Их подпишут на международной выставке и вернут на территорию дацана
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Общество, 02.02.2024
В районах республики хотят открыть несколько дополнительных
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде
Общество, 02.02.2024
Нововведения стали действовать с конца прошлого месяца
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
В Улан-Удэ по маршруту №2 станет ездить больше автобусов
Общество, 02.02.2024
Из-за этого в будние дни изменится расписание
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
Общество, 02.02.2024
Участвовать будут юниоры и юниорки до 21 года
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 02.02.2024
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд «выбивает» двухмиллионный долг
Общество, 02.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^