В туристическом месте Бурятии создадут охраняемую природную территорию

В республике появится ООПТ «Мамай»



В верхней части ущелья реки Большой Мамай в Бурятии в самое ближайшее время будет организована особая охраняемая природная территория «Мамай». Об этом заявили в федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



Решение о её создании было принято ещё в прошлом году, и сейчас процесс вышел на финишную прямую. 1 февраля на Мамай приехала делегация во главе с заместителем министра природных ресурсов и экологии РБ Антоном Будуновым.



Представители власти провели встречу с владельцами домиков и арендаторами участков на Мамае. В ходе двухчасового общения до местных жителей были доведены все этапы формирования и регистрации ООПТ «Мамай», а также порядок работы и требования к будущим инвесторам этой особой охраняемой территории.

