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В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся

В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии -31 градус

В Улан-Удэ уроки у учащихся со второй смены состоятся в очном формате. По данным Бурятского гидрометцентра, в 11:00 2 февраля в Улан-Удэ -31 градус.

Отменять очные занятия из-за морозов в столице Бурятии начинают при -33. Так было сегодня утром, в 6 утра была такая температура. Уроки у младшеклассников, учащихся с первой смены, состоялись в дистанционном режиме.

В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:

- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

Учитываются показатели на 6:00 и 11:00 для первой и второй смены соответственно.

Потепление ожидается после 5 февраля
школы

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