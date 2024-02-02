Участвовать будут юниоры и юниорки до 21 года
С 4 по 5 февраля в Улан-Удэ состоится первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир соберёт более 150 спортсменов из всех регионов Дальнего Востока. Соревнования будут проходить в региональном центре единоборств «Патриот».
В первенстве примут участие более 80 спортсменов Бурятии. Генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.
Юниоры выступят в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. Юниорки поборются в весовых категориях: 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг и 76 кг. Вход на соревнования свободный.
Победители и призёры первенства получат путёвки на первенство России.
Программа соревнований
4 февраля
10:00-14:00 - Предварительные встречи
14:00-14:30 - Торжественное открытие соревнований
14:30-18:00 - Полуфинальные поединки во всех весовых категориях
5 февраля
11:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет первенство ДФО по борьбе
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