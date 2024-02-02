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Студенты Бурятии завоевали 3 медали соревнований вузов Минсельхоза России

Студенты Бурятии завоевали 3 медали соревнований вузов Минсельхоза России
Общество,  Фото:БГСХА
Домой они везут два «золота» и одно «серебро»

Отборочные соревнования в зачёт XI зимней универсиады министерства сельского хозяйства России завершились в Дальневосточном государственном аграрном университете в Благовещенске. Закрытие соревнований с торжественным вручением наград состоялось 1 февраля.

В турнирах принимали участие представители Бурятии. В течение трёх дней спортсмены Бурятской сельхозакадемии соревновались в игре по шахматам, настольному теннису и мини-футболу. По итогам ребята заняли почётные места: студенты завоевали два «золота» и одно «серебро». У вуза первые места по мини-футболу и настольному теннису, а также второе место по шахматам. Лучшим игроком стал Никита Песегов, студент агротехнического колледжа.

Как сообщили в БГСХА, в Дальневосточном ГАУ с 30 января по 1 февраля проходили отборочные соревнования в зачёт XI зимней универсиады Минсельхоза России в дальневосточном дивизионе по настольному теннису, шахматам и мини-футболу. В Благовещенск приехали команды из АГАТУ (г. Якутск) и Бурятской ГСХА (г. Улан-Удэ). Победители отборочного соревнования поедут на финал универсиады, который будет проходить с 24 февраля по 1 марта в городе Рязань.

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