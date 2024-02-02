Только в Железнодорожном районе составлено 25 протоколов
В Железнодорожном районе Улан-Удэ комиссия рассмотрела 25 протоколов об административных правонарушениях, касающихся выгула домашних животных. К ответственности привлечены пять человек, а также три юридических лица. Наложено штрафов на общую сумму 235 тысяч рублей.
- Выводить домашних животных на улицу, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, из жилых помещений, с земельных участков, находящихся в собственности, в общие дворы и на улицу допускается только на коротком поводке и в наморднике, - пояснили районной администрации.
По статьям 47.1 «Нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных в Бурятии» и 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных» владельцам животных грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.
В Улан-Удэ штрафуют владельцев собак без намордников
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