В Улан-Удэ штрафуют владельцев собак без намордников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Только в Железнодорожном районе составлено 25 протоколов



В Железнодорожном районе Улан-Удэ комиссия рассмотрела 25 протоколов об административных правонарушениях, касающихся выгула домашних животных. К ответственности привлечены пять человек, а также три юридических лица. Наложено штрафов на общую сумму 235 тысяч рублей.



- Выводить домашних животных на улицу, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, из жилых помещений, с земельных участков, находящихся в собственности, в общие дворы и на улицу допускается только на коротком поводке и в наморднике, - пояснили районной администрации.



По статьям 47.1 «Нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных в Бурятии» и 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных» владельцам животных грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.



