На двух улицах Улан-Удэ срочно отключат электричество

Часовые отключения произойдут в домах на Грушевой и Кленовой



Сегодня, 2 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ для неотложных ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии.



Света не будет с 13:00 до 14:00 на улице Кленовая. С 14:00 до 15:00 электричество отключат на улице Грушевая. Об этом сообщили в администрации района.



