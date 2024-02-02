Часовые отключения произойдут в домах на Грушевой и Кленовой
Сегодня, 2 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ для неотложных ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии.
Света не будет с 13:00 до 14:00 на улице Кленовая. С 14:00 до 15:00 электричество отключат на улице Грушевая. Об этом сообщили в администрации района.
На двух улицах Улан-Удэ срочно отключат электричество
Общество, Фото:
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