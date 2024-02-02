В Октябрьском районе Улан-Удэ отключили и отключат свет

Электричества не будет до 11 часов и с 13 до 17 часов



2 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ произведено отключение электроэнергии с 9:00 до 11:00 на улицах Муйская, 1-24, Кичерская, 2-20, Нижнеангарская, 2-27; с 9:00 до 17:00 на ул. Крылова, 77а (школа №52), ул. Саратовская, 1-34, Крылова, 2-85, Пермская, 64-89, Черниговская, 17-64, Кольцова, 1-5, пер. Якутский, 1-15. Свет выключили для производства плановых работ в сетях.



Также 2 февраля с 13:00 до 17:00 электричество отключат потребителям: ул. Лебедева, 3-45, 13а, 45а, автостоянка ул. Лебедева, 30, профессиональное училище на ул. Лебедева, 4, гаражный бокс №2, №5, №7 на ул. Лебедева, 2, ул. Складская, 12, водокачка на ул. Складская (МУП «Водоканал»), ул. Сплавная, 3, ул. Степная, 19-21. Об этом сообщили в администрации района.

