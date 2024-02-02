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На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину

На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину
Общество,  Фото:vk.com/celenginsk
Местным жителям объяснили, что ничего страшного в этом нет

Жители кабанского посёлка Селенгинск недовольны новой детской поликлиникой. Возводить её начали в марте, а закончить должны были в ноябре. Заказчиком выступает управление капстроительства (УКС) Бурятии.

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» опубликовали видео с медучреждением, сделанное ещё в начале января. Местные жители заметили на здании внушительную трещину. «Не успели сдать, а угол уже лопнул. То ли плита там, то ли что. Уже брак. Не знаю, как они делают это всё», – рассказал мужчина, снявший поликлинику на камеру.

Сельчане пришли к выводу, что только что построенная поликлиника вовсю разваливается.
 
Ситуацию прокомментировали в правительстве Бурятии. Там со ссылкой на УКС сообщили, что при монтаже фермы (конструкции, предназначенной для передачи нагрузок с одного элемента на другой – прим) строители повредили парапет. Но это, мол, некритично.

- При осмотре специалисты управления капстроительства совместно с подрядчиком выявили, что повреждений несущей конструктивной части здания нет. На его работоспособность это не влияет, – отметили в правительстве.
 
Привести в порядок парапет пообещали с наступлением тепла. Даже обозначили срок – до 1 июня, поскольку при минусовой температуре такие работы не проводятся. «Для сохранения эстетической красоты здания парапетную часть сейчас закрыли декоративными панелями», – пояснили сельчанам.

поликлиника строительство

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