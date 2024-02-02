Монголия будет выдавать визовые разрешения иностранцам в электронном виде

Нововведения стали действовать с конца прошлого месяца



Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии обновило систему выдачи монгольских виз. С 30 января визовые разрешения стали выдаваться в электронном виде. Меры приняты в целях улучшения миграционного учёта и контроля иностранных граждан, оцифровки государственных услуг и обеспечения быстрой доставки.



Ранее заявление на получение визы принималось онлайн, и в случае одобрения распечатывалось подтверждение получения визы, отправлялся код на зарегистрированный электронный адрес электронной почты гражданина или организации, принимающей иностранных граждан. Теперь, не дожидаясь электронного письма, иностранные граждане, подавшие заявление на визу, могут проверить свой визовый статус с помощью интегрированной системы электронного обслуживания.



В частности, если запрос, отправленный приглашённым гражданином или юридическим лицом, будет одобрен, уведомление будет отправлено на зарегистрированный адрес электронной почты заявителя. После получения уведомления из единой электронной системы обслуживания isf.mn. можно скачать QR-код, содержащий все виды информации о приглашённом иностранном гражданине и приглашаемой стороне, категории визы, сроке её действия, продолжительности пребывания в Монголии и месте выдачи визы.



- В прошлом году управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии выдало визы 44 831 иностранному гражданину. Однако переход на цифровую систему не только снизит стоимость документооборота, но и сократит количество этапов оформления документов, - пишет новостное агентство «Монцамэ».



