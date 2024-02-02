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В Бурятии пометят весь скот

В Бурятии пометят весь скот
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Маркировать» сельхозживотных будут с помощью бирок и микрочипов

С марта в России, в том числе – в Бурятии, станет обязательной маркировка всех сельскохозяйственных животных. До этого она носила рекомендательный характер.
 
Как пояснили в республиканском управлении ветеринарии, пометить свой скот владельцы могут с помощью пластмассовых бирок, подкожных микрочипов, колец или ошейников.

Маркировка коров, коз, овец, свиней и лошадей требуется, чтобы предотвратить распространение заразных болезней и для выявления их источников. А ещё это позволяет отследить незаконное перемещение скотины и при необходимости – вернуть потерявшееся животное хозяину.

Подготовка к поголовной маркировке началась ещё в 2022 году. За это время охватили 296 072 коров и быков, 137 889 голов малого рогатого скота, 15 371 лошадей и 6 135 свиней.

Со всеми интересующими вопросами жителям республики предлагают обращаться на горячую линию ветуправления по номеру 8 (3012) 36-20-22.
скот сельское хозяйство управление ветеринарии

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