Бурятский омбудсмен и прокурор района проверили ИВС

Они оценили условия содержания и побеседовали с арестованными
Прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и члены Общественной наблюдательной комиссии посетили изолятор временного содержания районного подразделения полиции.
- Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в камерах временного содержания, бытовым условиям задержанных. Также дана оценка вопросам обеспечения безопасности, организации питания, оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Отмечается, что также прокурор района и омбудсмен побеседовали с арестованными и ответили на их вопросы.
Они оценили условия содержания и побеседовали с арестованными
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