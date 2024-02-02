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Бурятский омбудсмен и прокурор района проверили ИВС

Бурятский омбудсмен и прокурор района проверили ИВС
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Они оценили условия содержания и побеседовали с арестованными

Прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и члены Общественной наблюдательной комиссии посетили изолятор временного содержания районного подразделения полиции.

- Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в камерах временного содержания, бытовым условиям задержанных. Также дана оценка вопросам обеспечения безопасности, организации питания, оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.


Отмечается, что также прокурор района и омбудсмен побеседовали с арестованными и ответили на их вопросы.

прокуратура уполномоченный по правам человека

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