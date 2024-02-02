Бурятский омбудсмен и прокурор района проверили ИВС





Прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и члены Общественной наблюдательной комиссии посетили изолятор временного содержания районного подразделения полиции.- Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в камерах временного содержания, бытовым условиям задержанных. Также дана оценка вопросам обеспечения безопасности, организации питания, оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.Отмечается, что также прокурор района и омбудсмен побеседовали с арестованными и ответили на их вопросы.