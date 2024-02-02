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В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала

В Бурятии нарисуют «Снежную открытку» на льду Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Акцию проведут в Баргузинском районе

17 февраля в селе Максимиха в Бурятии проведут фестиваль «Снежная открытка». В рамках мероприятия планируется нарисовать снегом «открытку» на льду Байкала. В этом году размер открытки в Бурятии составит 20 на 47 метров.

Как сообщили в министерстве туризма РБ, акция проходит уже третий год подряд. Огромную открытку рисуют в память о деревенском художнике Валерии Мельникове из Амурской области, глухом пенсионере, создававшем гигантские новогодние открытки на льду.

Также в программе фестиваля состоятся выступления творческих коллективов, конкурсы и зимние забавы, ёхор на льду.

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Бурятия Байкал акция фестиваль лёд

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