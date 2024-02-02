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В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества

В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники разовьют навыки, необходимые учёным и инженерам будущего

В Улан-Удэ состоится ежегодный фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы». Участие могут принять дети от 5 до 16 лет. Фестиваль состоится 17 мая в структурном подразделении дома творчества Октябрьского района «Сосновый бор».

«Марш Победы» включает в себя два формата с несколькими направлениями. Так, в дистанционном формате будут направления:
- «Символ Победы» (Конструирование);
- «Память Поколений» (Мультипликация и анимация);
- «И помнит мир спасённый» (3D моделирование и 3D печать).
В очном формате:
- «Знамя Победы» (подъём по канату);
- «Штурм» (преодоление препятствия);
- «Марш-бросок» (комплекс заданий);
- «Экипаж машины боевой» (полноценный «боевой» контакт двух роботов на ринге);
- «Ни шагу назад» (перетягивание каната);
- «Военный полигон» (игровое поле по выполнению миссий от доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения до ведения боевых действий и взятия высоты);
- «Творческая категория» (создание инновационного проекта).

Чтобы принять участие в фестивале необходимо сформировать и подготовить команду юных инженеров в количестве от 2 до 4 человек, в зависимости от регламента определенного состязания, а также зарегистрировать команду до 29 апреля.

Команды призёров получат памятные дипломы и медали. Также будет вручён главный приз «Марша Победы» – ресурсный робототехнический набор. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль конкурс дети роботехника

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