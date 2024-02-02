В Бурятии развернётся детский фестиваль инженерно-технического творчества

Участники разовьют навыки, необходимые учёным и инженерам будущего



В Улан-Удэ состоится ежегодный фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы». Участие могут принять дети от 5 до 16 лет. Фестиваль состоится 17 мая в структурном подразделении дома творчества Октябрьского района «Сосновый бор».



«Марш Победы» включает в себя два формата с несколькими направлениями. Так, в дистанционном формате будут направления:

- «Символ Победы» (Конструирование);

- «Память Поколений» (Мультипликация и анимация);

- «И помнит мир спасённый» (3D моделирование и 3D печать).

В очном формате:

- «Знамя Победы» (подъём по канату);

- «Штурм» (преодоление препятствия);

- «Марш-бросок» (комплекс заданий);

- «Экипаж машины боевой» (полноценный «боевой» контакт двух роботов на ринге);

- «Ни шагу назад» (перетягивание каната);

- «Военный полигон» (игровое поле по выполнению миссий от доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения до ведения боевых действий и взятия высоты);

- «Творческая категория» (создание инновационного проекта).



Чтобы принять участие в фестивале необходимо сформировать и подготовить команду юных инженеров в количестве от 2 до 4 человек, в зависимости от регламента определенного состязания, а также зарегистрировать команду до 29 апреля.



Команды призёров получат памятные дипломы и медали. Также будет вручён главный приз «Марша Победы» – ресурсный робототехнический набор. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

