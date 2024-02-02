В 102-м микрорайоне Улан-Удэ отключат отопление

Его не будет в течение 4 часов



Сегодня, 2 февраля, в Улан-Удэ будет временно прекращено теплоснабжение потребителям 102-го микрорайона. Отключение батарей связано с устранением дефекта на участке тепловой сети от котельной «Юго-Западная».



Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района тепла не будет с 12:00 до 16:00. Объекты, подпадающие под отключение: жилые дома по ул. Ринчино, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10б, 11, 14, 15, 21, 26, 28, 29; ул. Клубная, 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 (коттеджный п. Сокольники); детский сад на ул. Ринчино, 35 (СОШ №108); СОШ на ул. Ринчино, 7, 37 (СОШ № 108).

