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В Бурятии сельские дети учатся в опасной школе-развалюхе

В Бурятии сельские дети учатся в опасной школе-развалюхе
Общество,  Фото:Минобрнауки Бурятии
Их предлагают перевести в другую СОШ

Жители заиграевского села Старый Онохой забили тревогу из-за разваливающейся на глазах местной школы. Здание, построенное более полувека назад, находится в аварийном состоянии и для эксплуатации оно непригодно.

В среду, 31 января, по этому поводу даже организовали родительское собрание, в котором приняли участие глава Минобрнауки Бурятии Валерий Поздняков, замминистра строительства РБ Дмитрий Кобунов, начальник районного управления образования Анна Шурыгина и замначальника отдела развития инфраструктуры и обеспечения безопасности министерства образования Эрдэни Битухеев.

Поскольку находиться в школе стало опасно, детей предложили перевести в Онохойскую СОШ  №1. В ведомстве заверили, что там могут принять всех учеников из Старого Онохоя и «обеспечить качественный образовательный процесс». А ещё для ребят пообещали организовать занятия по подготовке к основной государственной аттестации и внеурочную деятельность, которые будут проводиться до начала уроков.

Родители школьников внесли несколько предложений по организации учебного процесса в Старом Онохое. Все варианты взяли в работу. Результаты должны представить на очередном собрании, которое состоится на следующей неделе.
школа аварийное здание дети Заиграевский район

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