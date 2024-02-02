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Кремль поддержал закон Бурятии о возможности умерщвления бесхозных собак

Кремль поддержал закон Бурятии о возможности умерщвления бесхозных собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Опубликован ответ на письма зоозащитников

Защитники животных стали закидывать администрацию президента России письмами сразу после принятия Народным Хуралом Бурятии в ноябре 2023 года закона о порядке обращения с животными без владельца (в частности, с бездомными собаками). И даже подали в суд на главу Бурятии Алексея Цыденова. В числе многих пунктов этот закон разрешает при соблюдении многих условий усыплять бездомных животных. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных псов – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием. Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждает сама жертва, её законный представитель, очевидцы или ведомство либо организация, куда поступило сообщение о нападении.

Ответ на одно из таких писем от управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации президента России опубликовал телеграм-канал «Собачья правда» со ссылкой на депутата Думы Астраханской области Евгения Дунаева. В нём сказано, что «законопроект соответствовал требованиям законодательства, принят в порядке, установленном Конституцией Бурятии».

Сам процесс умерщвления бездомных собак не попадает под действие статьи Уголовного кодекс РФ о жестоком обращении с животными. «Запрет на жестокое обращение с животными, содержащийся как в уголовном, так и гражданском законодательстве, направлен на охрану отношений нравственности. Убийство животного формально не запрещено (человек ежедневно употребляет мясо домашнего скота)».

Отмечается, что в соответствии с Конституцией России человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Конституция Бурятии гласит, что человек, его жизнь и здоровье, личная неприкосновенность и безопасность являются высшей ценностью. Поэтому закон, принятый Народным Хуралом, «способствует обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества юридических и физических лиц, гуманному обращению с животными, что позволит снизить возникшую социальную напряжённость среди населения».

Закон принят в рамках полномочий парламента и главы Бурятии, отметили в администрации президента России. Там считают, что положения бурятского закона преследуют важную воспитательную функцию, призваны повысить сознательность и ответственность физических и юридических лиц при обращении с животными. Кроме того, закон даёт возможность прежним владельцам, зоозащитникам, иным юридическим и физическим лицам принимать непосредственное участие в судьбе животных.

Как писал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов в декабре подробно объяснял, как работает новый закон об обращении с животными без владельца. «Мы не готовы перекладывать на бюджет республики квазибизнес по пожизненному содержанию собак», - подчеркивал он.

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