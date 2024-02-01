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В Этнографическом музее в Улан-Удэ обновили экспозицию дугана «Деважин»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия

1 февраля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открыли обновлённую экспозицию дугана «Деважин».

Дуган «Деважин» построили в 1890-х годах, он был одним из 17 малых храмов в комплексе Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана. Этот дацан, который находится на территории современного Селенгинского района, в 1809 года приобрёл статус резиденции Хамбо Ламы и более 130 лет был центром буддизма страны.

Тамчинский дацан оставался религиозным центром вплоть до 1930-х, когда началась масштабная антирелигиозная кампания. В 1938 году он был закрыт и переоборудован сперва в тюрьму для политических заключённых, затем в филиал антирелигиозного музея.

В 1957 году Гусиноозёрский дацан объявили историко-архитектурным памятником. В 1960-е годы в монастыре были проведены реставрационные работы.

В начале 1970-х из дацана вывезли дуган «Деважин» и разместили его в Этнографическом музее. Ведь это яркий образец культового буддийского зодчества XVIII-XIX вв.

Теперь внутри дугана появился макет монастырского комплекса Тамчинского дацана, фотография скульптурной композиции «Деважин» из фондов Государственного музея истории религий (Санкт-Петербург), стендовая выставка по истории архитектуры дацанов Бурятии, а также выставка деревянных резных деталей Янгажинского дацана.

- Среди них особый интерес представляет панно «Тунши», выполненное в технике плоскорельефной резьбы, иллюстрирующее индийскую сказку о четырёх животных, разумно решивших спор о том, как достать плоды с высокого дерева, - отметили в Этнографическом музее.


этнографический музей буддизм дацан

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