«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия
1 февраля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открыли обновлённую экспозицию дугана «Деважин».
Дуган «Деважин» построили в 1890-х годах, он был одним из 17 малых храмов в комплексе Тамчинского (Гусиноозёрского) дацана. Этот дацан, который находится на территории современного Селенгинского района, в 1809 года приобрёл статус резиденции Хамбо Ламы и более 130 лет был центром буддизма страны.
Тамчинский дацан оставался религиозным центром вплоть до 1930-х, когда началась масштабная антирелигиозная кампания. В 1938 году он был закрыт и переоборудован сперва в тюрьму для политических заключённых, затем в филиал антирелигиозного музея.
В 1957 году Гусиноозёрский дацан объявили историко-архитектурным памятником. В 1960-е годы в монастыре были проведены реставрационные работы.
В начале 1970-х из дацана вывезли дуган «Деважин» и разместили его в Этнографическом музее. Ведь это яркий образец культового буддийского зодчества XVIII-XIX вв.
Теперь внутри дугана появился макет монастырского комплекса Тамчинского дацана, фотография скульптурной композиции «Деважин» из фондов Государственного музея истории религий (Санкт-Петербург), стендовая выставка по истории архитектуры дацанов Бурятии, а также выставка деревянных резных деталей Янгажинского дацана.
- Среди них особый интерес представляет панно «Тунши», выполненное в технике плоскорельефной резьбы, иллюстрирующее индийскую сказку о четырёх животных, разумно решивших спор о том, как достать плоды с высокого дерева, - отметили в Этнографическом музее.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ обновили экспозицию дугана «Деважин»
Общество, Фото:
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