Дмитрий Пучков «Гоблин» выдал свою версию возрождения дацана в Санкт-Петербурге

«Бурятские ламы выгнали Гребенщикова*»

Ведущий программы «Изолента живьём» (16+) на радио «Спутник» попросил переводчика, публициста, блогера, бывшего оперативника милиции Дмитрий Пучкова прокомментировать одно из заявлений рок-музыканта, а ныне ещё эмигранта и иноагента Бориса Гребенщикова*. Вопрос поступил от слушателя программы:

«БГ (Борис Гребенщиков – ред.*) недавно выдал умную в кавычках мысль: «Он ни за какой не за границей, так как границ не существует. Их видят только те, кто живёт в бараке. А за бараком единый мир, в котором живут нормальные люди. У которых просто разная культура» Как бы вы прокомментировали этот бред?»

Дмитрий Пучков, прославившийся в 90-е годы XX века на всю страну переводом и озвучиванием иностранных фильмов, дал жёсткий ответ:

- Либеральный дурачок, которым он был изначально и таковым остаётся по сегодняшний день. Если у тебя жизнь сложилась так, что примерно в 18-19 лет ты обнаружил в себе дар стихосложения, такое бывает, и научился бренчать под гитарку, блея козлетоном, то как-то сомнительно: «А что ты ещё в жизни видел?». Как ты ухитряешься давать все эти советы какой-то вселенской идиотии? «Ты дурачок?» – «Да, дурачок!». Это не обсуждается. Ещё большие дурачки те, кто этого барана, блеющего, слушает.

«Ты (Гребенщиков* – ред.) буддист?» - задал в эфире вопрос Дмитрий Пучков. И рассказал о петербургском дацане.

- В Питере же у нас есть дацан. Вот там сидели такие дегенераты, Гребенщиков* и его друзья, какой-то ** занимались и ** транслировали. После чего туда приехали нормальные бурятские буддисты, начистили всем тупые хари, выкинули их оттуда. И теперь там нормальный буддийский дацан, который не имеет никакого отношения к бреду, исторгаемому Гребенщиковым* .

Пучков напомнил, что лидер группы «Аквариум»» и «его друг Макаревич* » ездили на Украину, проповедовали тезис, что «музыка превыше всего»:

- Гниды либеральные, предатели, изменники Родины. Как только что-то поменялось, тут же побежали на Запад, всё предали, всё продали.

Отметим, что в 2020 году, когда отмечалось 105-летие со дня открытие дацана в Санкт-Петербурге, Борис Гребенщиков* сказал несколько тёплых слов об этом храме. У него другая версия отношений с дацаном в Петербурге::

- Когда я оказался волею судеб причастен к буддизму в России, каким-то образом (то ли кто-то из дацана связался со мной, то ли я пошёл узнавать, что там сейчас происходит) я открыл для себя эту тихую прекрасную гавань. Тибет у нас здесь дома, за углом. И обрадовало меня это очень сильно, и какое-то время мы очень близко - не то, чтобы сотрудничали, но делали какое-то одно дело. Сейчас они (буддийская община - ред.) уже стоят крепко на ногах, а тогда мы по счастью могли им хоть как-то помочь. И я до сих пор радуюсь, что так случилось. Тот факт, что у нас в городе есть самый большой тибетский храм в Европе, и построен он был благодаря императору, которого буддисты считали воплощением Белой Тары, как известно, - всё это сошлось, и храм на самом деле оказался чудом.

Справка:

Санкт-Петербургский буддийский храм был построен в 1909-1915 гг. по инициативе бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева. Храм был освящён 10 августа 1915 года.



В годы гражданской войны дацан подвергся погрому и утратил большую часть своих реликвий и культовых принадлежностей.



В 1922-1937 гг. храмовая усадьба принадлежала Тибето-монгольской миссии в СССР, находившейся под покровительством наркомата по иностранным делам. В 1938 году (после ареста лам и ликвидации миссии) здание храма и два жилых дома при нём были муниципализированы, предметы культа переданы в Музей истории религии и атеизма. В последующие годы (вплоть до конца 1980-х) в храме размещались физкультурная база, военная радиостанция, лаборатории Зоологического института АН СССР.

В июле 1990 года решением исполкома Ленгорсовета храм передали Ленинградскому обществу буддистов. В 1991 году получил своё нынешнее название - дацан «Гунзэчойнэй».

Является дацаном Буддийской традиционной Сангхи России.





*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.