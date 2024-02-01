В Улан-Удэ ещё на сутки продлили режим «чёрного неба»

Теперь до 20:00 2 февраля

С 20:00 часов 1 февраля до 20:00 часов 2 февраля 2024 года на территории Улан-Удэ сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер не выносит вредные вещества из города. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, сообщает Бурятский гидрометцентр.

Первый раз режим «чёрного неба» ввели из-за отсутствия ветра в столице Бурятии 30 января. 31 января его продлили ещё на сутки.

Улан-удэнцам советуют как можно реже бывать на улице воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.

НМУ – это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Если ожидаются погодные условия, которые могут привести к накоплению вредных веществ в атмосфере, составляется предупреждение о НМУ разных степеней опасности. I степень объявляется, если ожидается превышение концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше одной ПДК (предельно допустимой концентрации).