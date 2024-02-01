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Сельским школьникам в Бурятии пригрозили исключением за мобильники на уроках

Сельским школьникам в Бурятии пригрозили исключением за мобильники на уроках
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь за ними постоянно бдят учителя

С недавних пор детям во всех российских школах запретили пользоваться сотовыми телефонами на уроках. Закон об этом подписал в декабре президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Впрочем, несколько исключений всё же сделали – при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательной организации и в «иных экстренных случаях».

О табу на гаджеты напомнили жителям Мухоршибирского района в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». Там сообщили, что в правила внутреннего распорядка местных школ внесли соответствующие изменения.

Теперь за детьми во время занятий бдят учителя. Контроль за их поведением также вправе осуществлять руководство СОШ и другие ответственные за это лица.

Нарушение запрета чревато замечанием, выговором и даже отчислением – то есть ученик, взявший в руки мобильник, рискует просто вылететь из школы. «Прошу принять к сведению эту информацию и совместными усилиями не допустить нарушений законодательства», – обратился к родителям детей и преподавателям начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров.

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