Сельским школьникам в Бурятии пригрозили исключением за мобильники на уроках

Теперь за ними постоянно бдят учителя



С недавних пор детям во всех российских школах запретили пользоваться сотовыми телефонами на уроках. Закон об этом подписал в декабре президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Впрочем, несколько исключений всё же сделали – при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательной организации и в «иных экстренных случаях».



О табу на гаджеты напомнили жителям Мухоршибирского района в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». Там сообщили, что в правила внутреннего распорядка местных школ внесли соответствующие изменения.



Теперь за детьми во время занятий бдят учителя. Контроль за их поведением также вправе осуществлять руководство СОШ и другие ответственные за это лица.



Нарушение запрета чревато замечанием, выговором и даже отчислением – то есть ученик, взявший в руки мобильник, рискует просто вылететь из школы. «Прошу принять к сведению эту информацию и совместными усилиями не допустить нарушений законодательства», – обратился к родителям детей и преподавателям начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров.



