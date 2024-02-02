В Бурятии температура опускалась до -45 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём в республике до 27 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозная дымка и туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью температура опускалась до -37, а местами до 45 градусов мороза. Днём немного теплее -22,-27, местами -14,-19.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём 20-22 градуса мороза.

