В Октябрьском районе Улан-Удэ благоустроят дворы

Работы состоятся на Мокрова и Краснофлотской



В текущем году на территории Октябрьского района Улан-Удэ запланировано благоустройство двух дворовых территорий по ул. Мокрова, 44, и ул. Краснофлотская, 2б. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



- Дизайн-проекты благоустройства дворов разрабатывались совместно с жильцами домов и управляющими организациями, ТСЖ, - сообщили в администрации района.



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