Улан-удэнцы выступили против микрофинансовых организаций





Представители сервиса SuperJob провели опрос и узнали, как жители бурятской столицы относятся к микрофинансовым организациям и поддерживают ли запрет на них в России. Более половины – 70% – как выяснилось, да. По мнению респондентов, в конторах, где оформляют экспресс-займы, слишком много мошенников и их в целом никто не контролирует. Некоторые наши земляки считают, что деньги должны выдавать исключительно в банках и то – лишь после серьёзной проверки.



Против ликвидации МФО выступили 8% опрошенных. Они считают, что доступ к финансам должен быть у всех, независимо от дохода и что такие организации очень нужны – просто следует провести ликбез с потенциальными заёмщиками. Часть горожан так и вовсе назвали микрозаймы единственным решением в сложных вопросах. Ещё 22% затруднились с ответом.



Жители Улан-Удэ старше 45 лет выступают за запрет МФО активнее (73%). Среди тех, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч в месяц, противников офисов микрозаймов тоже больше (76%), чем среди получающих меньше этой суммы.



- Респонденты, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, поддерживают идею их закрытия реже тех, кто ни разу не брал экспресс-займы (62% и 72% соответственно), – отмечают в SuperJob.