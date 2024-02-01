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В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе

В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе
Общество,  Фото:pixabay.com
Местных жителей возмутило, что их детей отправили на занятия в 40-градусный мороз

Жителей баргузинского улуса Хилгана возмутило решение не отменять занятия в местной школе несмотря на сильные холода. Люди заявили в группе «Баргузин-инфо.24/7», что детей заставляют учиться с десяти часов утра, а за окном при этом – под -40 градусов.

- Неделей ранее на дистанционке были. Сам директор в школу не приходит. Температура в кабинетах низкая и к тому же нет тёплого туалета, – отметили сельчане и поинтересовались, кто должен это отслеживать.

Сам директор Хилганайской СОШ Жаргал Раднаев пояснил, что занятия 29 и 30 января проводили с 10:30, чтобы избежать отставания от учебной программы. Подвоз детей в школу, по его словам, организовали и обеспечили их двухразовым горячим питанием. В кабинетах в эти дни было +21. А уже с 31-го числа всех учеников перевели на удалёнку.

Узнавать, сколько градусов за окном, лучше на официальном сайте Бурятского гидрометцентра. При этом нужно использовать данные на 6:00 утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй.

Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда детей. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.
отмена занятий в школах морозы Баргузинский район

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