Исключение составляют экстренные случаи
В Забайкальском крае напомнили о том, что федеральным законом № 618-ФЗ введён запрет на использование обучающимися мобильных телефонов во время учебных занятий в школах. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иные экстренные случаи.
- Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают требования к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в образовательной организации. Педагогические и руководящие работники образовательной организации, а также иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, контролируют соблюдение правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, - пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкалья.
Напомним, что также закон уточнил правовой статус педагогических работников. Например, они вправе самостоятельно или через своих представителей направлять в органы управления образовательной организации обращения о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, нарушающим и (или) ущемляющим их права, а также обращаться в комиссию по урегулированию споров.
В Забайкалье напомнили школьникам о запрете телефонов на уроках
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