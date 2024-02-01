В Забайкалье напомнили школьникам о запрете телефонов на уроках

Исключение составляют экстренные случаи



В Забайкальском крае напомнили о том, что федеральным законом № 618-ФЗ введён запрет на использование обучающимися мобильных телефонов во время учебных занятий в школах. Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иные экстренные случаи.



- Правила внутреннего распорядка обучающихся устанавливают требования к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в образовательной организации. Педагогические и руководящие работники образовательной организации, а также иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, контролируют соблюдение правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, - пояснили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкалья.



Напомним, что также закон уточнил правовой статус педагогических работников. Например, они вправе самостоятельно или через своих представителей направлять в органы управления образовательной организации обращения о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, нарушающим и (или) ущемляющим их права, а также обращаться в комиссию по урегулированию споров.

