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Для школьников Улан-Удэ проведут краеведческие чтения

Для школьников Улан-Удэ проведут краеведческие чтения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учащиеся смогут показать свои знания истории города

28 февраля в столице Бурятии стартуют XII городские краеведческие «Верхнеудинские чтения». Мероприятие посвящено Году семьи в России и присвоению городу Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».

Участниками могут стать учащиеся начальных, средних и старших классов образовательных учреждений города Улан-Удэ. Для участия в чтениях предлагаются следующие направления:
- «Бессмертный полк» - о воинов-земляках, защищавших отечество в годы ВОВ (исследовательская работа, основанная на архивных и семейных материалах);
- «История моей семьи в истории страны» - всенародная помощь жителей г. Улан-Удэ фронту в годы ВОВ;
- «Победа, добытая трудом» - работа предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, образования в годы ВОВ;
- «Культурное и исторические наследие народов, проживающих в Республике Бурятия» - об истории и традициях, о роли и месте в историческом становлении Республики Бурятия, города Улан-Удэ.

Чтения пойдут в два этапа. Первый этап – отборочный тур в заочной форме. До 21 февраля участники направляют конкурсный материал в городской центр детско-юношеского туризма на электронную почту: untur03@mail.ru с пометкой «Чтения».

Вторым этапом станут очные слушания. 28 февраля участники, прошедшие отборочный этап, будут приглашены на слушания (время и место будет сообщено дополнительно). Регламент выступления: 6-8 минут с использованием демонстрационного и иллюстративного материала. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ Чтения школа история дети

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