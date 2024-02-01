Учащиеся смогут показать свои знания истории города
28 февраля в столице Бурятии стартуют XII городские краеведческие «Верхнеудинские чтения». Мероприятие посвящено Году семьи в России и присвоению городу Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».
Участниками могут стать учащиеся начальных, средних и старших классов образовательных учреждений города Улан-Удэ. Для участия в чтениях предлагаются следующие направления:
- «Бессмертный полк» - о воинов-земляках, защищавших отечество в годы ВОВ (исследовательская работа, основанная на архивных и семейных материалах);
- «История моей семьи в истории страны» - всенародная помощь жителей г. Улан-Удэ фронту в годы ВОВ;
- «Победа, добытая трудом» - работа предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, образования в годы ВОВ;
- «Культурное и исторические наследие народов, проживающих в Республике Бурятия» - об истории и традициях, о роли и месте в историческом становлении Республики Бурятия, города Улан-Удэ.
Чтения пойдут в два этапа. Первый этап – отборочный тур в заочной форме. До 21 февраля участники направляют конкурсный материал в городской центр детско-юношеского туризма на электронную почту: untur03@mail.ru с пометкой «Чтения».
Вторым этапом станут очные слушания. 28 февраля участники, прошедшие отборочный этап, будут приглашены на слушания (время и место будет сообщено дополнительно). Регламент выступления: 6-8 минут с использованием демонстрационного и иллюстративного материала. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
Для школьников Улан-Удэ проведут краеведческие чтения
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