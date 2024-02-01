Кормушки повесили во дворе школы
Дети из Шулутовской начальной школы-детского сада вместе с родителями и классными руководителями своими руками сделали кормушки для птиц. Об этом рассказали сотрудники национального парка «Тункинский».
- Готовые кормушки ребята развесили на территории школы. Эти простые, но интересные кормушки помогут нашим пернатым друзьям во время холодов, - отметили в нацпарке.
По словам организаторов, детям понравилось самим мастерить кормушки.
В Бурятии дети смастерили кормушки для птичек
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