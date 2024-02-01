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В Бурятии повышены соцвыплаты ветеранам войны

В Бурятии повышены соцвыплаты ветеранам войны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они увеличились на 7,5%

Министерство труда РФ информировало, что размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны увеличится на 7,5% с 1 февраля 2024 года. По данным министерства соцзащиты Бурятии, в республике проживает 36 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, из них в Улан-Удэ – 22 человека. Вместе с тем, 453 человека – это вдовы участников ВОВ.

- По последним данным, средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной в прошлом году превысил 38 тысяч рублей, у участников войны с инвалидностью - 52 тысячи рублей, у вдов погибших - 34 тысячи рублей, - заявляла заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

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