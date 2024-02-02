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В этнопарке Читы впервые проведут эвенкийский фестиваль

В этнопарке Читы впервые проведут эвенкийский фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Организаторы научат кидать маут и играть на варгане

Первый фестиваль эвенкийской культуры «Гиравун» («Февраль») проведут в этно-археопарке «Сухотино» 25 февраля в Чите. Гостей научат кидать маут (специальную верёвку для удержания оленей) и нарисуют аквагрим с татуировками эвенков. Об этом 31 января порталу «Культура 75» сообщила руководитель этно-археопарка Наталья Викулова.

- Мы впервые проводим такой фестиваль, надеемся сделать его ежегодным. Важно популяризировать и показывать культуру наших забайкальских эвенков, которых осталось мало в северных районах края. Гостям мы покажем специально подготовленный эвенкийский календарь, а представители эвенкийских общин расскажут легенды и традиции северных народов, — рассказала Наталья Викулова.

Зрителей ждёт концерт, где выступят эвенки из Каларского округа, Тунгиро-Олёкминского и Тунгокоченского районов, а также мастер-классы по изготовлению эвенкийских головных уборов, игре на варгане и наброски маута на рога оленя. Там же можно будет сделать «татуировку» с традиционным эвенкийским орнаментом, который в культуре северных народов показывает принадлежность к определённому роду.

Посетить фестиваль могут все желающие, вход свободный.

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Забайкальский край эвенки фестиваль

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