Пострадавшей от мошенников жительнице Улан-Удэ вернут 1,6 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги поступили на счёт петербурженки



Прокуратура помогла жительнице Улан-Удэ, ставшей жертвой телефонных мошенников и перечислившей неизвестным более 1,3 млн рублей.



- Неустановленные лица, введя женщину в заблуждение, убедили её оплатить доставку из-за рубежа посылок с имуществом её знакомого. В результате чего похитили у неё более 1,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования на самих преступников (которые почти наверняка находятся за рубежом) выйти не удалось. Но выяснилось, на чей счёт сперва поступили перечисленные улан-удэнкой деньги.



Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои банковские счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. Дропперы – низшее звено в схеме, они попадаются на уловку лёгкого заработка, а кто именно их нанимает, чаще всего и не знают. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.



Помощником мошенников в данном случае оказалась жительница Санкт-Петербурга.



Гражданское право от негативных последствий передачи доступа к счёту третьему лицу его владельца не освобождает. Так что пострадавшие могут подать гражданский иск о взыскании ущерба, что и помогла потерпевшей сделать прокуратура.



Иск в суд в интересах потерпевшей направил прокурор Советского района Улан-Удэ. Он потребовал взыскать с владелицы счёта сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими деньгами. Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск удовлетворил и постановил взыскать в пользу пострадавшей более 1,6 млн рублей.



