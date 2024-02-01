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Врач и участник спецоперации из Бурятии спас пассажирку на рейсе в Москву

Врач и участник спецоперации из Бурятии спас пассажирку на рейсе в Москву
Общество,  Фото:t.me/hural_rb03

Он оказал женщине помощь на борту самолёта, вылетевшего из Улан-Удэ 

31 января депутат парламента Бурятии (зампред комитета Хурала по социальной политике), участник спецоперации Вячеслав Дондоков вылетел утренним рейсом из Улан-Удэ в командировку в Москву. Во время полёта одной пассажирке стало плохо. Как выяснилось, у женщины до критической отметки понизилось давление. 

«Вячеслав Баирович откликнулся на просьбу бортпроводников, искавших в салоне медиков, и оперативно оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол. Благодаря экстренно оказанной медицинской помощи пассажирка смогла продолжить полёт», - сказано в сообщении пресс-службы парламента.

Сам же депутат в своём поступке не видит ничего героического. По данным «Байкал-Daily», в бортовой аптечке оказались необходимые медикаменты для повышения давления.

Вячеслав Дондоков - бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Он ушёл добровольцем в зону спецоперации на Украине в 2022 году. Награждён орденом Мужества. В Народный Хурал попал в сентябре 2023 года по списку партии «Единая России». Он был третьим в первой партийной пятёрке после главы Бурятии Алексея Цыденова и бывшего директора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых.

авиация медицина врач Народный Хурал

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