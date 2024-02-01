В Улан-Удэ младших школьников первой смены отправили на дистант

1 февраля в городе -34

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ уже третий день подряд переносятся в дистанционный формат. Об этом сообщил комитет по образованию мэрии.

Температура воздуха на улице на 6 и 7 утра 1 февраля, по данным Бурятского гидрометцентра, составляла 34 градуса ниже нуля.

Родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

Как сообщал «Байкал-Daily», до 5 февраля морозная погода прогнозируется по всей Бурятии.

