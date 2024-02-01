В республике по-прежнему холодно
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля в республике без осадков. Утром местами морозная дымка и туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -22,-27, местами -13,-18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём 21-23 градуса ниже нуля.
В Улан-Удэ днём 23 градуса мороза
Общество, Фото:
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