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Сёла в курортном районе Бурятии заполонили собаки

Сёла в курортном районе Бурятии заполонили собаки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они бродят по улицам и пугают людей

Властям двух районов республики – Окинского и Тункинского – придётся вплотную взяться за безнадзорных собак. Местные жители жалуются, что животные оккупировали улицы. После многочисленных обращений туда отправились сотрудники республиканского управления ветеринарии.

Инспектор вместе с представителями райадминистраций обошёл населённые пункты. В окинском селе Орлик на улицах насчитали всех трёх собак, зато в посёлке Аршан в Тункинском районе – целых 22. В Кырене и вовсе встретили 25. Владельцев некоторых из них удалось установить. Теперь нерадивых хозяев ждёт штраф за самовыгул питомцев.

В ветуправлении пояснили, что животные могут наброситься на людей. А ещё они – потенциальный источник бешенства. Поэтому главы обоих муниципальных образований обязали усилить работу с четвероногими и дали им на это 60 дней.
собаки животные

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